Reprodução: redes sociais - Presidente da Turquia, Erdogan

O partido do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sofreu a maior derrota nas eleições locais desde que chegou ao poder, há 20 anos. Com cerca de 99% dos votos apurados, os partidos de oposição reivindicaram nesta segunda-feira (1º) a vitória nas maiores cidades da Turquia, Ancara e Istambul.

Em Istambul, a cidade mais populosa do país e berço político de Erdogan, o candidato da oposição, Ekrem İmamoğlu, venceu a eleição com 50,92% dos votos com 92,92% das urnas apuradas. O candidato do AKP e ex-ministro de Erdogan, Murat Kurum, obteve 40,05% dos votos.

Mesmo com forte envolvimento do presidente turco nas campanhas de seu partido nas duas cidades, o Partido Popular Republicano (CHP) conseguiu manter o controle de 16 prefeituras pela Turquia.

Pesquisas de intenção de voto já apontavam para esse cenário tendo como possível justificativa o aumento da inflação no país e uma insatisfação crescente entre eleitores islâmicos com o governo atual.

Na madrugada desta segunda, Erdogan reconheceu a derrota em seu discurso na sede do AKP em Ancara. De acordo com a Reuters, ele afirmou aos seus apoiadores que a aliança “perdeu altitude” em todo o país e que “se cometemos um erro, iremos corrigi-lo”.

Em discurso após a vitória, İmamoğlu, prefeito reeleito em Istambul, disse que “aqueles que não entendem a mensagem da nação acabarão perdendo”.

