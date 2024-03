Reprodução/redes sociais Pacotes de ajuda humanitária arremessados do céu deixaram cinco mortos em Gaza

As negociações indiretas para uma trégua em Gaza e a libertação de reféns podem ser retomadas neste domingo (17) em Doha, no Catar.

Fontes egípcias citadas pela mídia israelense relataram que as discussões podem se estender até segunda-feira (18).

Se a informação for confirmada, este será o primeiro reinício das negociações interrompidas antes do início do mês do Ramadã, no último domingo (10).

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, embora tenha chamado as últimas demandas do Hamas de "infundadas", decidiu enviar uma delegação a Doha.

O objetivo dos mediadores - EUA, Egito e Catar - é alcançar um cessar-fogo de seis semanas; o Hamas propôs um acordo em três fases.

Também neste sábado, veio à tona a informação de que representantes de facções armadas palestinas, como o Hamas e o grupo rebelde iemenita Houthi, teriam se reunido para discutir suas ações contra Israel na semana passada.

