Reprodução: Flipar Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

A equipe jurídica do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump entrou com um processo contra o promotor especial Jack Smith. Nesta quinta-feira (04), os advogados do empresário informaram à Justiça dos Estados Unidos que Smith e o gabinete desacataram uma ordem do tribunal que pedia a paralisação do processo contra Trump, que investiga a tentativa de reverter a derrota nas eleições de 2020.



Para a equipe de Trump, o gabinete de Smith estaria trabalhando no caso paralisado pela juíza distrital Tanya Chutkan. Segundo os documento enviados pelos advogados do empresário ao tribunal, eles teriam entregue provas à defesa e apresentado uma moção legal.

Chutkan havia paralisado no mês passado as atividades que levassem o caso na direção do julgamento. As atividades que impusessem "fardo de litígio" ao ex-presidente também foram interrompidas, até que Trump recorra da decisão em que não é imune às acusações.

Segundo os advogados de Trump, as alegações dos promotores são "partidárias", já que a equipe do empresário não responderia enquanto o caso estivesse paralisado.

A promotoria visa impedir que Trump use o argumento de motivação política durante o julgamento. O empresário é candidato à vaga do Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024.

De acordo com os promotores, eles estão seguindo os prazos estabelecidos anteriormente, com o intuito de "ajudar a garantir que o julgamento prossiga prontamente” caso a apelação de Trump seja recusada.

Atualmente, o caso está agendado para começar em março, mas o status ainda segue em discussão entre os advogados de Trump e a promotoria.

Trump se declara inocente adas acusações, que inclui a liderança de uma série de esquemas para impedir a certificação dos resultados da eleição presidencial de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se elegeu.