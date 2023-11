Claudia Greco/Reuters Chapéu de Napoleão vai a leilão em Paris





Um chapéu de dois bicos - ou bicorne - preto, com uma roseta azul, branca e vermelha que pertenceu ao imperador da França, Napoleão Bonaparte, será leiloado neste domingo (19), pela casa de leilões Osenat, em Paris.

A expectativa é que o item seja vendido por aproximadamente 800 mil euros (cerca de R$4,2 milhões). O chapéu era uma “marca registrada” do imperador, acompanhando quase todas as representações que temos da figura de Napoleão.

O imperador da França usava o chapéu “en bataille”, com as pontas paralelas aos ombros, enquanto seus oficiais usavam o mesmo tipo de chapéu “en colonne”, que significa deixar as pontas perpendiculares aos ombros.

O chapéu que será leiloado é adornado com um cocar que o próprio Napoleão fixou no item no ano de 1815, durante a travessia do Mediterrâneo, desde o seu exílio em Elba até Antibes, de onde liderou um breve regresso ao poder.

Outros chapéus

Além do chapéu, também está à venda uma camisola que Napoleão usou em seu último exílio, na Ilha de Santa Helena, e uma cópia do último testamento do imperador, ditado por ele ao conde de Montholon, que redigiu o documento.

Ao longo de 15 anos, Napoleão teria usado cerca de 120 chapéus, facilitando a venda deste tipo de exemplar no mercado de leilões. Em 2014, um empresário sul-coreano comprou um chapéu de Napoleão que estava em bom estado por 1,8 milhão de euros - ou R$5,8 milhões - um preço recorde de venda para este tipo de artefato.

Em 2018, outro chapéu que, segundo a casa de leilões De Baecque et Associés, foi usado na Batalha de Waterloo, foi vendido por 350 mil euros - R$1,5 milhão.