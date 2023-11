Reprodução vídeo YouTube O monarca chegou ao Parlamento com uma grande procissão de carruagem

Nesta terça-feira (07), o rei Charles III discursou pela primeira vez na Câmara dos Lordes do Parlamento do Reino Unido. A ocasião foi marcada por um texto escrito pelo governo britânico e lido pelo monarca, que traz os planos de combate ao crime, crescimento econômico do país e as diretrizes de redução do fardo climático.



Rei Charles III chegou ao Parlamento em uma grande procissão de carruagem , que havia saído do Palácio Buckingham. O monarca liderou a cerimônia, seguindo algumas das tradições que remontam o século XVI. O ritual é característico para apresentar a agenda do governo, tendo em vista a divisão constitucional dos poderes executivos do Reino Unido.

Rei Charles III iniciou a leitura do texto dizendo "Meus Senhores e Membros da Câmara dos Comuns, é consciente do legado de serviço e devoção a este país deixado pela minha amada mãe, a falecida rainha, que pronuncio este, o primeiro Discurso do Rei em mais de 70 anos”.

O monarca continua: "O impacto da crise da Covid-19 e a guerra na Ucrânia criaram desafios significativos para o Reino Unido. É por isso que a prioridade do meu governo é tomar as difíceis, mas necessárias decisões a longo prazo para mudar este país para melhor. O foco dos meus ministros está em aumentar o crescimento econômico”.

Na agenda, é expresso que o governo da Grã-Bretanha vai continuar com as medidas de redução da inflação, para que o custo de vida das famílias sejam aliviados e as empresas consigam as ajudas necessárias para o financiamento de novos empregos e investimentos.



"Será introduzida legislação para reforçar a segurança energética do Reino Unido e reduzir a dependência de mercados energéticos internacionais voláteis e de regimes estrangeiros hostis. Esse projeto de lei apoiará o futuro licenciamento de novos campos de petróleo e gás, ajudando o país a fazer a transição para o carbono zero até 2050 sem acrescentando encargos indevidos”, disse o rei.

"Os meus ministros introduzirão novos quadros jurídicos para apoiar o desenvolvimento comercial seguro das indústrias emergentes, como os veículos autônomos, introduzirão novas regras de concorrência para os mercados digitais e incentivarão a inovação em tecnologias como a aprendizagem automática”, finaliza o monarca.

Segundo o texto, o governo pretende ainda introduzir uma nova legislação para restringir a venda de tabaco e cigarros eletrônicos.

A coroação do rei Charles III aconteceu em maio deste ano .