Reprodução/Instagram Papa Francisco

O secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais do Vaticano, monsenhor Paul Richard Gallagher, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, sobre a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas .

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (30) pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

"Durante a conversa, o arcebispo Gallagher expressou a séria preocupação da Santa Sé sobre o que está acontecendo em Israel e na Palestina", diz o texto.

Segundo Bruni, a conversa ocorreu a pedido do político iraniano, mas Gallagher aproveitou a ocasião para reiterar "a necessidade absoluta de evitar uma extensão do conflito".

O apelo do religioso é fundamental tendo em vista que o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse no último fim de semana que Israel "ultrapassou as linhas vermelhas" em Gaza, o que "pode forçar todos a agir".

O Irã é aliado do Hamas e também do Hezbollah, grupo radical libanês que esteve envolvido em ofensivas contra Israel nas últimas semanas.

Por fim, o representante do Vaticano reforçou a necessidade "de alcançar uma solução de dois Estados para um país estável e paz duradoura no Oriente Médio".