Um avião de treinamento caiu em uma região residencial próximo ao Centro da cidade de Cali, na Colômbia. O acidente aconteceu nesta terça-feira (03), no Parque Jorge Isaacs. Uma pessoa morreu e uma ficou ferida na queda.



A aeronave do tipo T-90 Calima, com matrícula FAC-2448, era propriedade da Escola de Aviação Marco Fidel Suárez, da Força Aeroespacial Colombiana. Segundo o secretário de Segurança da cidade, Jimmy Dranguet, a vítima do acidente foi o piloto, o capitão Hanner David Sánchez Mora, enquanto o ferido era um estudante que estava em treinamento, o cabo Juan David Díaz Zolano. Ele segue internado em estado grave.

Em entrevista à Blu Radio, o secretário disse: "O piloto, na categoria de capitão, estava fazendo o treinamento e ficou preso entre as latas da aeronave que caiu e não pôde ser resgatado”.

O jovem que estava em treinamento sofreu múltiplas queimaduras no incêndio, que foi resultado da queda. O incidente não afetou nenhum civil.

Segundo o prefeito da cidade de Cali, Jorge Iván Ospina, a aeronave caiu em uma área residencial e os vizinhos teriam ajudado a apagar o fogo causado pela queda. Até o momento, as causas do incidente não foram informadas, e, segundo o secretário de Segurança de Cali, não houve qualquer relatório de emergência do piloto antes da queda.

Acaba de caer una avioneta en la Calle 26 con carrera 7 de la ciudad de Cali. pic.twitter.com/h5mUjeVvOL — Ani Abello (@ANIABELLO_R) October 3, 2023

O cabo Marco Antonio Gómez Montaño, coordenador do Centro de Operações de Bombeiros Voluntários de Cali, informou que foram necessárias três máquinas de extintores de incêndio para controlar o fogo. "Quando chegamos ao local, encontramos o avião em chamas . O trabalho começou com uma linha manual de duas polegadas e uma polegada e meia para controlar o fogo”.

O comandante da FAC, general Luis Córdoba, publicou um vídeo dizendo que o piloto era uma pessoa qualificada e experiente, ressaltando que ele evitou que um desastre maior viesse a ocorrer.

#NoticiaW El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Córdoba, aseguró que la experiencia del piloto del avión que se accidentó hoy en Cali evitó que la tragedia hubiera sido mayor → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/UpYiAZgbE3 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 3, 2023