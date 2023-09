Redes Sociais/Twitter@xevtfm - 18.09.2023 Duas pessoas foram atingidas pelo raio

Um raio atingiu duas pessoas que caminhavam na praia de Maruata, localizada no município de Aquila, no estado de Michoacán, no México. O caso aconteceu na última sexta-feira (15), e deixou os dois turistas mortos. Segundo o prefeito da cidade, José María Valencia, as vítimas são um homem vendedor de redes da Tecomá, que teria viajado desde a cidade de Colima, e uma mulher de Guanajuato.



Os turistas caminhavam pela costa da praia, a poucos metros do mar, quando o raio atingiu. A descarga de energia atingiu Elvia de Jesús, que morreu na hora. O homem, que estava a centímetros de distância de Elvia, acabou tendo graves queimaduras, sendo levado ao hospital da região. Ele não resistiu aos ferimentos.

Uma terceira pessoa sofreu ferimentos em decorrência do impacto elétrico gerado pela descarga.

O momento foi gravado. Nele, pode-se ver o raio caindo em uma pessoa, que tem o corpo iluminado pela descarga de energia. Assim que o raio atinge a primeira e a segunda pessoa, eles caem imediatamente. Mais duas pessoas são vistas próximas ao local do impacto. Uma delas tenta correr em direção ao local, mas recua.

É possível ver alguns banhistas que estavam refugiados em tendas se aproximando para socorrer as vítimas, além de ligarem para o serviço de emergência.

Veja o vídeo:

⚠️IMÁGENES FUERTES⚠️



⚡️Dos personas fueron alcanzadas por un rayo en las playas de Aquila, #Michoacán



😖Así fue el momento 👇 pic.twitter.com/dkMC7e5dGA — xevt - xhvt (@xevtfm) September 19, 2023