Reprodução Piloto conseguiu se ejetar da aeronave

Uma criança de cinco anos de idade morreu neste sábado (16) após a queda de um avião de acrobacias em Caselle, nas proximidades de Turim , no norte da Itália. A aeronave colidiu com o veículo onde a menina viajava com a família.

Segundo vídeos publicados nas redes sociais, o avião em questão, um Aermacchi MB-339 , utilizado pela Esquadrilha da Fumaça italiana, estava em fase de decolagem ao lado de outras aeronaves, quando se afastou da formação e começou a perder altitude.

Segundo o jornal La Repubblica, uma parte da aeronave se soltou e atingiu um carro que acabou explodindo. No veículo estavam a menina, os pais e o irmão, de nove anos de idade.

Earlier today, a Frecce Tricolori aircraft crashed during its takeoff at Turin Caselle Airport.



Segundo a agência de notícias Ansa, a família estava no local para assistir aos treinamentos da Força Aérea Italiana. A mídia italiana informa que o irmão da vítima está gravemente ferido e com queimaduras e foi encaminhado ao hospital infantil Regina Margherita, em Turim. Os pais das crianças e o piloto da aeronave sofreram queimaduras leves.

Fontes militares declararam ao La Repubblica, que o jato pode ter sido atingido por um pássaro, e por isso, perdeu altitude.

Os treinamentos eram preparatórios para a comemoração dos 100 anos da Força Aérea Italiana, mas após o acidente, o evento foi cancelado.