Naveed Ahmed Unsplash Bharat é a palavra em hindi para Índia, e é considera um dos nomes oficiais do país, segundo a Constituição vigente

A Índia se prepara para a recepção dos líderes do G20 neste fim de semana, na cidade de Nova Délhi. Entretanto, com o envio dos convites, rumores foram levantados sobre uma possível não utilização do nome "Índia" oficialmente pela nação. Isso se deve pelos convites não conter a denominação em inglês, mas sim, "Bharat", para em hindi que denomina o país e é um dos nomes oficiais previsto na Constituição vigente.

O termo "Bharat" tem ganhado força nos últimos anos, devido à relevância política que está sendo atrelado a ele, sendo a nomenclatura preferida do BJP (partido nacionalista hindu).

Outro nome que é utilizado pelo país é o "Hindustão". Segundo o Artigo 1 da Constituição Indiana, as nomenclaturas são utilizadas de formas intercambiáveis. " A Índia, isto é, Bharat, será uma União de Estados".

"Bharat" vem dos antigos textos hindus, que forma escritos em sânscrito, sendo uma abreviação de Bharatvarsha, "a terra dos descendentes dos Bharatas". Bharata é relacionado ao Rei Bharata, filho de Dushyant e Shakuntala. Entretanto, a origem é muito discutida por conta do tamanho geográfico e populacional do país, o que varia de acordo com a cultura.

Em contrapartida, o nome Índia é derivado do rio Indo — conhecido atualmente como Sindhu. A palavra é relacionada ao país há muitos séculos, ganhando maior força quando os britânicos governaram o país. Após a conquista da liberdade, as autoridades indianas acabaram adotando o nome, e utilizando nos documentos oficiais.

Mas, a onda de anticolonialismo tem feito com que os governos indianos tenham trabalhado, durante décadas, para apagar a marca colonial britânica no país. Para isso, ruas e cidades foram renomeadas. Segundo o político do BJP à emissora indiana ANI, Harnath Singh Yadav, a "palavra 'Índia' é um abuso que nos foi dado pelos britânicos, enquanto a palavra 'Bharat' é um símbolo da nossa cultura."