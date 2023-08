NOAA/NBC - 28.08.2023 Avanço da tempestade Idalia para a Flórida

Autoridades da Flórida anunciaram nesta quarta-feira (30) duas mortes por conta do furacão Idalia, que chegou ao Estado nesta manhã.

Inicialmente tratada como uma tempestade tropical, o furacão foi avançando para o estado e ganhando força, atingindo a Flórida com ventos de mais de 200 km/h.

A Patrulha Rodoviária da Flórida informou que as duas pessoas que morreram, estavam envolvidas em um acidente de carro, que foi motivado pelo Furacão.

Uma das vítimas foi um homem de 40 anos, que morreu após perder o controle por conta das fortes chuvas, e acabou colidindo com uma árvore. O caso foi registrado na região de Pasco.

Já a segunda morte foi de um homem de 59 anos, que também colidiu com uma árvore por conta das fortes chuvas. O acidente ocorreu na região de Alachua. Em ambos os casos, eles morreram na hora, segundo as informações da Patrulha Rodoviária.

O Furacão Idalia chegou à costa da Flórida com categoria 4, passando para 3 assim que tocou no solo. Agora, ele se encontra em categoria 2, segundo as informações do Centro Nacional de Furacões dos EUA. Um furacão pode chegar até a categoria 5.

O evento já deixou mais de 230 mil pessoas sem energia no Estado, ao arrancar árvores que derrubavam as linhas de energia. O norte de Tampa foi uma das principais regiões atingidas. Algumas casas na costa seguem submersas.