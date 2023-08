Reprodução Todos os passageiros do ônibus morreram no acidente

Um acidente de ônibus no centro dos Marrocos deixou, ao menos, 24 pessoas mortas neste domingo (6).

A fatalidade ocorreu no centro do país africano, segundo autoridades locais.

Um micro-ônibus seguia em direção ao mercado semanal da cidade de Demnate, na província de Azilal, quando tombou em uma curva, de acordo com informações do governo provincial.

“Todos os passageiros estão mortos”, disse Youssef Makhloufi, diretor do hospital Demnate, à TV pública local 2M.

Ao menos duas mulheres e uma criança estão entre as vítimas. Uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias do acidente.

As rodovias do país são conhecidas pela falta de segurança. Em março deste ano, cinco pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente próximo a capital, Rabat.

Reprodução Ao menos duas mulheres e uma criança estão entre as vítimas

Mais um acidente ocorreu em novembro de 2022, próximo da cidade de Taza, na região nordeste. Este deixou 11 mortos e 43 feridos.

Um pouco antes, em agosto do ano passado, outra fatalidade envolvendo um ônibus deixou 23 mortos e 36 feridos, ao leste da cidade de Casablanca.

O país tem uma média de 3.500 mortes nas estradas e 12 mil feridos anualmente, de acordo com a Agência Nacional de Segurança Rodoviária. A média diária de mortes é de 10 pessoas.

As autoridades locais têm como meta reduzir pela metade, até 2026, a taxa de mortalidade no trânsito desde o pior acidente de ônibus da história dos Marrocos, que deixou 42 mortos em 2012.