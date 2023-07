Peixes-pênis são avistados na Argentina e geram curiosidade

Peixe-pênis

A especiaria é conhecida na Corei do Sul como "gaebul", e é vendida nos mercados com uma descrição de "suave". Ela é rica em aminoácidos e pode ser comida crua, ou temperada com sal, óleo de gergelim e pimenta. Alguns acreditam que, por conta da aparência ser semelhante ao pênis, a carne do verme pode conter algum efeito afrodisíaco — informação nunca comprovada cientificamente.