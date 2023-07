Reprodução/OceanGate Submarino Titan implodiu em viagem que visava visitar destroços do Titanic





A OceanGate, empresa responsável pela construção do submersível Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic , excluiu as suas contas nas redes sociais quase um mês após o incidente.



Perfis oficiais da intituição em redes como Facebook, Twitter e LinkedIn deixaram de existir, enquanto o perfil do Instagram tornou-se privado para os mais de 47,6 mil seguidores da empresa.

Há cerca de uma semana a empresa passou a exibir na página inicial do seu site uma mensagem onde informa a suspensão das suas atividades. "A OceanGate suspendeu toda exploração e operações comerciais”, diz o comunicado .





Em junho deste ano, o Titan fazia uma viagem aos destroços do Titanic, com cinco pessoas formando a tripulação. Após 1 hora e 45 minutos, ele perdeu a comunicação com a base, iniciando uma busca pelo submersível durante quatro dias.

Após o período de reserva de oxigênio, as buscas encontraram vestígios da carcaça do Titan, que concluíram que o submersível implodiu , matando toda a tripulação.