Reprodução / TikTok - 22.06.2023 Animação recria como seria a implosão sofrida pelo submersível Titan

As cinco vítimas do submersível Titan podem ter ficado sabendo que o submersível implodiria cerca de 48 segundos antes do acontecimento. É o que diz um estudo feito por José Luis Martín, engenheiro e especialista em submarinos, par ao site espanhou Nius .

De acordo com a pesquisa, o submersível teria afundado verticalmente por cerca de 900 metros, no tempo de 48 a 71 segundos, sem que nenhum dos passageiros pudesse fazer alguma coisa.

O engenheiro explica que os passageiros foram submetidos a uma força tão potente que eles "se amontoaram uns em cima dos outros". "Foi como um filme de terror", diz Martin.

Ainda de acordo com Martin, os passageiros tinham consciência do que estava acontecendo. Momentos antes da implosão, a parte interna do submarino estava completamente escura e sem comunicação com a superfícia, por conta de uma possível falha elétrica.

A OceanGate, dona do submersível, anunciou na sexta-feira (6) que suspendeu as atividades. Neste domingo (9), porém, a empresa ainda tem em seu site o anúncio de uma expedição no arquipélago de Açores, em Portugal, previsto para o ano que vem.