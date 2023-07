Reprodução/redes sociais Carro invade escola em Londres e mata uma criança





Um carro invadiu uma escola em Londres, Inglaterra , nesta quinta-feira (6) e causou a morte de uma criança de oito anos. O acidente aconteceu em uma instituição de ensino localizada no bairo de Wimbledon.

Informações divulgadas pela Polícia Metropolitana de Londres dão conta de que a condutora do veículo era uma mulher de 40 anos, que foi detida sob suspeita de causar a morte por direção perigosa.

"Esta é uma notícia trágica e nossos pensamentos estão com a família e os amigos da menina, e todos os afetados hoje", disse Clair Kelland, detetive-chefe superintendente da polícia no sudoeste de Londres.





Os oficiais foram acionados por testemunhas do acidente no The Study Prep, uma escola em Camp Road, às 9h54 (horário local). Paramédicos do Serviço de Ambulâncias de Londres também compareceram ao locl para prestar auxílio.

Além da vítima fatal, dezesseis outras pessoas receberam atendimento na área da escola, enquanto dez cidadãos foram encaminhados a um hospital localizado na região.

"Este é um momento muito difícil para todos aqui na escola e em toda a comunidade em geral. Pedimos às pessoas que não especulem enquanto trabalhamos para entender todas as circunstâncias do que aconteceu. Não estamos tratando este incidente como relacionado ao terror", complementou Kelland.