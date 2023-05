Reprodução Twitter Explosão do Caça F-18

Um caça F-18 da Força Aérea da Espanha caiu na manhã deste sábado (20) em Zaragoza, na comunidade autônoma de Aragão. Em vídeo (veja abaixo), é possível ver a queda e a explosão da aeronave.

A FA realizava um voo de exibição e, de acordo com a Guarda Civil local, o piloso conseguiu evadir por meio da manobra de expulsão do cockpit a tempo, sobrevivendo ao acidente.

Segundo o El País, ele está internado em um hospital da região com traumatismos e lesões nas pernas. Nas redes sociais, o Exército do Ar e do Espaço ressaltou que o piloto está fora de perigo.

O acidente aconteceu dentro das dependências da Base Aérea, sem causar danos à população.

Veja o vídeo:

🚨 Este es el momento del accidente del #F18 en Zaragoza, por suerte se puede ver como el paracaídas está desplegado. En estos momentos sólo esperamos recibir una buena noticia acerca del estado de salud del piloto.



📸 Desconocido pic.twitter.com/OMyJ7mvayo — On The Wings of Aviation (@OnAviation) May 20, 2023