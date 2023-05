Reprodução/Pexels Os brasileiros disseram em depoimento que foram cooptados por integrantes do PCC para levar a droga na viagem

Quatro brasileiros foram apreendidos na França no início do mês, durante uma escala de um cruzeiro na cidade de Marselha, na costa do Mediterrâneo, por estarem portando R$ 26 milhões em cocaína na bagagem . Três mulheres e um homem, entre 26 e 31 anos, continham cerca de 95kg de cocaína , que são avaliados em 5 milhões de euros.



No depoimento, os brasileiros informaram que foram cooptados pela facção paulista Primeiro Comando da Capital ( PCC ), para que fossem "mulas" de transporte de drogas para o país. O nome dos detidos não foram divulgados pelas autoridades francesas, sendo apenas informado que eram influencers que viajavam como turistas. O navio deixou o Brasil no dia 18 de abril.

A prisão dos quatro foi realizada no dia 2 de maio. Segundo a imprensa francesa , a polícia teria desconfiado do comportamento de um suposto casal brasileiro que se passavam por namorados.

Na escala na cidade do sul da França , eles teriam deixado o navio com uma mala grande, se deparando com a polícia e voltando para a embarcação. Mais tarde, uma das jovens fez uma nova tentativa de desembarcar, mas dessa vez com uma mochila. Entretanto, a jovem foi abordada pela polícia, e jogou a mochila no mar.

As autoridades francesas recolheram a mochila, ao qual continha 8,4 kg de cocaína. Com isso, a cabine em que os brasileiros se encontravam foi revistada, achando o recibo de um segundo quarto. Nele, os policiais localizaram o homem, que seria suposto namorado, com malas recheadas de cocaína debaixo da cama.

A cabine em que se encontravam as malas estava no nome de outras duas brasileiras , cujo já haviam desembarcado. Quando retornaram ao navio , elas foram presas. No quarto dia de custódia, o grupo confessou que haviam sido cooptados pelo PCC , para que a remessa fosse levada, com todas as despesas pagas.

Além disso, disseram que duas malas já haviam sido levadas para um apartamento que foi alugado na cidade de Marselha. Até o momento, a polícia francesa não encontrou tais malas, apurando para saber quem as retirou do apartamento. O porto da cidade é considerado como a principal porta de entrada de drogas vindas das Américas para a Europa.

As autoridades vem aprimorando a vigilância na localidade, com sensores e cães farejadores.

