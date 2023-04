Um novo naufrágio foi registrado na área do Mediterrâneo Central, próximo à Tunísia, neste sábado (8), informa a mídia local.

A embarcação teria cerca de 50 pessoas e 35 delas morreram no incidente.

Outras 15 foram resgatadas. As autoridades libanesas ainda não confirmaram a tragédia. Ainda conforme a mídia do país, o naufrágio ocorreu por conta das péssimas condições climáticas, com grandes ondas e mar agitado.

Naufrágio na Itália deixou 87 mortos em março



O número de mortos no naufrágio na costa de Cutro , na região da Calábria, na Itália, no último dia 26 de fevereiro, subiu para 87 neste sábado (18), após as autoridades italianas localizarem mais uma vítima da maior tragédia com migrantes dos últimos anos.

O corpo de um homem de 40 anos, cuja identidade não foi revelada, foi recuperado nesta manhã após ser encontrado por pescadores quase três semanas depois do naufrágio.