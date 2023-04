Reprodução/Pixabay Tumor de 42kg foi retirado de mulher de 49 anos

Médicos do hospital Policlínico de Milão retiraram um tumor de 42 quilos de um dos ovários de uma mulher de 49 anos. A cirurgia durou quatro horas e foi considerada um sucesso.

Identificada apenas como Rachele, a mulher percebeu um ganho de peso anormal no início de 2022, mas ela relevou a situação.

Porém, quando passou dos 78 para os 120kg em um curtíssimo espaço de tempo, decidiu ir em um ginecologista e o real motivo foi revelado: um tumor que estava crescendo sem controle em um dos ovários.





No entanto, a primeira análise revelou que o caso não era operável, mas os profissionais da clínica Mangialli, dentro do hospital milanês, informaram que era possível fazer a cirurgia, mas que ela era "bastante complexa".

Segundo os médicos Fabio Amicarelli, Paola Colomba e Massimiliano Brambilla, a mulher recebeu alta e já está prosseguindo o tratamento em casa.

"Nós precisamos exportar o ovário direito e, por causa do crescimento descontrolado do tumor, também reconstruir as paredes abdominais, que se adaptaram a uma massa tão volumosa. O tumor e seus anexos pesavam 42kg, algo muito raro", disseram em nota.

