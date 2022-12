Pexels União Europeia aprova novo pacote de sanções à Rússia





Os representantes permanentes da União Europeia fecharam acordo sobre o nono pacote de sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia , informam fontes diplomáticas nesta quinta-feira (15).

Apesar de rumores de que não haveria consenso unânime sobre a aplicação das novas medidas, as partes conseguiram finalizar os trabalhos com base no documento apresentado pela Comissão Europeia na última semana.

Serão cerca de 200 pessoas e entidades punidas pelo patrocínio ao conflito, incluindo bancos, canais de televisão e empresas de investimento russas.





Conforme o Presidência da República Tcheca, que está no controle rotativo do bloco, os "embaixadores concordaram com o novo pacote como parte das ações de apoio à Ucrânia".

Os objetivos dos pacotes, que também são aplicados por aliados do grupo G7 e algumas nações parceiras, é enfraquecer o poder bélico da Rússia para forçar uma negociação de paz.

Rússia como "patrocinadora" do terrorismo

Em novembro deste ano, o Parlamento Europeu declarou a Rússia um “estado patrocinador do terrorismo” , dizendo que os “ataques e atrocidades deliberadas” de Moscou na Ucrânia violam os direitos humanos e as leis humanitárias internacionais.

Os legisladores europeus aprovaram a resolução com 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções.

“Os ataques deliberados e as atrocidades perpetradas pela Federação Russa contra a população civil da Ucrânia, a destruição de infraestrutura civil e outras graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional constituem atos de terror”, diz a resolução.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.