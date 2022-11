Reprodução - 04.11.2022 Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea relata a reentrada descontrolada de um foguete chinês na atmosfera

Nesta sexta-feira (4), um foguete chinês descontrolado fez com que a Espanha tivesse que fechar seu espaço aéreo . O veículo espacial parou de seguir a trajetória prevista ao entrar na atmosfera durante esta manhã. O objeto de 23 toneladas ameaça passar pela região da Península Ibérica, que também engloba Portugal .

Segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia, o Long March 5B é responsável pelo transporte de peças para a construção da estação espacial chinesa Tiangong e deve cair um dia antes do programado.

A Espanha declarou a chamada Txa Zero, que fecha totalmente o tráfego aéreo. A medida afetou embarques e causou desvios de voos.

De acordo com o jornal espanhol, a área que corre o risco de ser afetada pela é uma faixa que vai da costa mediterrânea ao Atlântico, incluindo toda a extensão da Catalunha de norte a sul e chegando em território português.

Espera-se que os restos do foguete voltem a passar uma segunda vez perto da Península Ibérica antes se dirigirem ao Oceano Índico. A expectativa é de que não haja muitos danos aéreos.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação em tradução livre, divulgou um boletim de segurança sobre o foguete descrevendo todas as circunstâncias. Eles relatam que se trata de um objeto entre 17 e 23 toneladas reentrando na atmosfera da terra.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.