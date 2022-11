Um brasileiro morreu após ser atingido por um bloco de gelo que se descolou do topo uma caverna turistica nos arredores da cidade de Ushuaia, na Argentina. Ele não tinha documentos entre os pertences, mas a identificação foi confirmada na delegacia.

A vítima fatal participava na tarde de ontem de um passeio em área com acesso proibido na chamada Caverna de Jimbo. No vídeo uma pessoa relata que "O túnel na verdade é muito grande, gente. Olha lá a pedra caindo, olha lá. Toma cuidado". Pouco depois o bloco de gelo despenca e atinge um dos turistas. "Meu Deus do céu, não vão. Volta todo mundo!", grita.

O acesso à este ponto turistico está proibido desde 2021 pela prefeitura local exatamente por conta dos frequentes deslizamentos de fragmentos de gelo.

Após cerca de 10 horas resgate do corpo foi concluído pelos socorristas. A agência estatal argentina Télam informou que o caso foi encaminhado ao um tribunal de Ushuaia, onde foi determinada a realização de um autopsia no corpo da vítima.

