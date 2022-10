Reprodução Twitter 28/10/22 Deslizamentos de terra e inundações mataram 31 pessoas no Sul das Filipinas

Deslizamentos de terra e inundações mataram pelo menos 31 pessoas no Sul das Filipinas, devido às fortes chuvas causadas por uma tempestade tropical. Autoridades do país fazem uma mobilização para contar o prejuízo.



O porta-voz e chefe da defesa civil da ilha de Mindanao, Naguib Sinarimbo, disse que 10 das vítimas morreram durante uma inundação na cidade de Datu Blah Sinsuat.

Além disso, as equipes de resgate encontraram outros três corpos em uma cidade vizinha. Equipes de emergência e unidades militares estão patrulhando outras áreas onde ocorreram inundações e deslizamentos de terra.

As fortes chuvas começaram na noite de quinta-feira, nessa região, que vive atualmente sob governo muçulmano, após décadas de rebelião separatista armada.

A agência meteorológica de Manila indicou que esses eventos foram causados, ​​em parte, pela tempestade tropical Nalgae (Paeng), localizada mais a nordeste e que deve atingir o arquipélago durante o fim de semana.

