Ansa Estátuas da Ilha de Páscoa foram danificadas em incêndio

Um incêndio danificou diversos moais na Ilha de Páscoa, no Chile , informou o governo do país e as autoridades indígenas nesta sexta-feira (7). Iniciado um dia antes, o fogo se alastrou e destruiu cerca de 100 hectares da ilha.

Segundo o prefeito local, Pedro Edmunds, algumas das estátuas "sofreram danos irreparáveis", mesma opinião do responsável pelo parque nacional Ariki Tepano. "Os danos são irreparáveis e com consequências que vão além do que os olhos podem ver", acrescentou.

Já o restaurador italiano Lorenzo Casamenti, que acabou de retornar de uma missão à Ilha de Páscoa, afirmou que acredita que os danos "são graves", mas que alguns dos moais poderão ser "reparados".





"Das fotos que vi, parece que os moais afetados pelas chamas no vale de Ranu Raraku são ao menos cinco, mas não se sabe outros foram danificados no exterior. É importante que as autoridades intervenham rapidamente para remover a capa preta que cobre as estátuas. Isso pode ser feito com água e sabão. Mas, se esperarem, o dano poderá ser irreversível", acrescentou à ANSA.

A Ilha de Páscoa havia sido reaberta à visita do público apenas há três meses por conta do longo fechamento da pandemia de Covid-19. Agora, o sítio foi novamente fechado.

