Montagem iG / Imagens: Presidencia Ucrania / James Duncan Davidson/Wikimedia Common Presidente ucraniano e bilionário discutiram nas redes sociais

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , e o empresário e CEO da Tesla, Elon Musk , discutiram nas redes sociais após o bilionário publicar uma enquete com "sugestões" de ações que poderiam levar ao fim da guerra , iniciada em 24 de fevereiro deste ano .

No Twitter, Musk citou novas eleições sobre as regiões ucranianas anexadas pela Rússia , mas sob supervisão da Organização das Nações Unidas (ONU), a formalização da Crimeia como parte do território russo, além da garantia de fornecimento de água à região e a neutralidade da Ucrânia .

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Zelensky , no entanto, rebateu o empresário nas redes e publicou outra enquete, perguntando qual opção Musk "prefere": a que apoia a Rússia ou a que apoia a Ucrânia.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

O questionamento teve muita repercussão e o dono da Tesla respondeu: "Ainda apoio muito a Ucrânia , mas estou convencido de que a escalada maciça da guerra causará grandes danos à Ucrânia e possivelmente ao mundo", escreveu.

Após ver a discussão, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev , ironizou a situação e propôs premiar Musk com um novo cargo oficial. "Ele merece ser premiado com um novo posto de oficial fora de ordem", disse Medvedev, segundo a agência de notícias russa Tass .

Anexação de regiões ucranianas

Na última sexta-feira (30), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou a cerimônia de anexação unilateral das regiões ucranianas de Donetsk , Lugansk , Zaporizhzhia e Kherson e exaltou a história da União Soviética e a "vontade popular" para justificar a medida.

"Não há mais a URSS e você não pode voltar ao passado. Mas não há nada mais forte do que o desejo das pessoas de que sua cultura e linguagem serem partes da Rússia. Eles tinham o desejo de retornar para a pátria-mãe. O amor pela Rússia é um sentimento indestrutível [...] O povo fez sua escolha, uma escolha limpa", afirmou aos presentes.

Segundo os dados oficiais divulgados por Moscou, o "sim" para a anexação foi vitorioso de maneira quase unânime em Donetsk (99,23%) e em Lugansk (98,42%), ambas na área do Donbass. Os percentuais foram elevados também em Zaporizhzhia (93,11%) e em Kherson (87,05%), mas líderes internacionais dizem que a consulta foi fraudada para dar o resultado desejado pelos russos.

Putin ainda disse que queria que seu discurso fosse ouvido "em Kiev, no Ocidente: as pessoas que vivem em Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia virarão nossos cidadãos para sempre". O mandatário ainda acusou o Ocidente de fazer uma "guerra híbrida" na Ucrânia e as "elites" desses países de serem "colonialistas".

Nenhum país internacional de grande porte ou organização internacional, como a ONU, reconhecem os referendos feitos por Moscou nas quatro áreas ucranianas e afirmam que não há nenhuma base legal para as anexações .

