Relembre, em fotos, a vinda de Elizabeth II ao Brasil em 1968

Inauguração do MASP

A soberana do Reino Unido também presidiu a cerimônia de inauguração do prédio do Museu de Artes de São Paulo (Masp) na Avenida Paulista. À noite, ela foi a convidada de honra de um banquete de 150 talheres no Palácio Bandeirantes e passou a noite no edifício-sede do governo.