Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, saiu de sua casa após quase duas horas, depois de ter se reunido por 45 minutos com o presidente do país, Alberto Fernández, nesta sexta-feira (2). Ela saiu acompanhada de Diego Carbone, supervisor de sua equipe de segurança, Cristina entrou em um carro preto guardado por uma Toyota Hilux da mesma cor. As informações são do Jornal La Nación .

Na manhã desta sexta-feira, houve outra reunião, convocada pelo chefe de gabinete da Casa Rosada (a sede da presidência da Argentina), Juan Manzur, na qual ministros discutiram a tentativa de atentado sofrida por Cristina na quinta-feira (1º). O agressor é o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos. Segundo o ministro de Segurança do país, o rapaz já recebeu advertência por estar carregando uma faca em 2021 e tem o símbolo nazista tatuado no corpo.

Após a reunião de ministros, o governo confirmou que todo o gabinete estaria presente na manifestação convocada para esta quinta em apoio à Cristina. O ato acontece na Praça de Maio, um ponto tradicional de comícios e outros atos políticos na frente da Casa Rosada. Milhares de pessoas foram ao local.

Fernández convocou representantes sindicais, empresários, membros de organizações de direitos humanos e representantes de religiões para participar. Argentinos de todos os segmentos ideológicos condenaram o ataque.

