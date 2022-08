Divulgação Deslizamento prende 9 trabalhadores em mina ilegal na Colômbia

Um deslizamento que ocorreu nesta quarta-feira (17) na cidade de Lenguazaque, na Colômbia, deixou pelo menos 9 trabalhadores presos em uma mina ilegal de carvão. Uma pessoa ficou ferida.

“Às 17h30 [19h30 em Brasília] foi feito contato com os mineiros. Os 9 trabalhadores estão vivos, 1 deles ferido”, informou a agência de mineração colombiana em nota.

O deslizamento de terras aconteceu na manhã de quarta-feira. Desde então, as equipes de resgate estão operando para resgatar os trabalhadores presos na mina. “Está sendo avaliada a abertura de um túnel através de outra mina, para obter acesso”, consta no boletim.

Só no ano passado, 148 trabalhadores de minas morreram em acidentes. O carvão é um dos principais produtos de exportação do país sul-americano, ao lado do petróleo.

