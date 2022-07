Reprodução/Twitter @POTUS - 21.07.2022 Joe Biden estava em confinamento na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 79 anos, testou negativo para a Covid-19 após cinco dias de isolamento, informou o médico do mandatário, Kevin O'Connor, nesta quarta-feira (27). Por isso, o chefe da Casa Branca já voltou ao trabalho presencial em Washington.

"Biden completou os cinco dias do antiviral Paxlovid. Ontem à noite e essa manhã teve resultado negativo aos testes de Covid", disse o profissional ressaltando que foram três os exames negativos do líder norte-americano.

O'Connor informou ainda que Biden "continuará a usar máscara pelos próximos 10 dias quando estiver na presença de outras pessoas" por precaução.

Pouco depois do anúncio médico, o presidente apareceu no jardim da Casa Branca e falou com os jornalistas. Agradecendo aos médicos que cuidaram dele, o democrata afirmou que "por sorte, teve sintomas leves e agora me sinto muito bem".

Biden testou positivo para a doença no último dia 21 e entrou em isolamento na Casa Branca. Desde o princípio, teve sintomas leves da doença. O mandatário já tomou três doses das vacinas disponíveis contra a Covid-19.

