Reproducao: Facebook Rishi Sunak se candidata à vaga deixada por Boris Jonhnson no partido conservador e no cargo de primeiro ministro

São esperados a concorrer à vaga de liderança do partido conservador, um total de até 15 parlamentares. Rishi Sunak, ex-ministro de Finanças do Reino Unido, lançou sua candidatura à liderança do partido e para a vaga de Primeiro Ministro nesta sexta-feira (08), após dizer a colegas que tinha apoio entre 80 a 100 deputados.

O político é ex-analista financeiro do banco Goldman Sachs e funcionário dos fundos de cobertura. Sunak acumulou uma grande fortuna pessoal com executivo do Sachs, antes de se tornar deputado em 2015 e é casado com a filha de um magnata indiano. Com o currículo respeitado, o economista mostra vantagem para para ocupar o cargo de primeiro ministro do Reino Unido.

Mark Harper, o ex-chefe da liderança, Oliver Dowden, o ex-co-presidente do partido, e Mark Spencer, o líder da Câmara dos Comuns, manifestaram apoio publicamente à candidatura de Sunak.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.