Divulgação Redes Socias - Kazuki Takahashi é encontrado morto dentro do mar próximo à praia no Japão

A polícia japonesa investiga a morte do criador do mangá Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi. O corpo do japonês estava flutuando no mar de Nago, na província de Okinawa, a 300 metros da praia . Segundo as informações da Guarda Costeira japonesa, ele estava praticando mergulho quando morreu de causas ainda não identificadas.

De acordo com a polícia local, as autoridades foram informadas por uma empresa de lazer marítimo sobre a presença de um objeto estranho, que parecia um cadáver, flutuando na área. A identidade do corpo, no entanto, só foi feita na quinta-feira. Uma empresa de aluguel de carros entrou acionou a polícia de Okinawa após perder contato com Kazuki Takahashi, que havia contratado os seus serviço.

Segundo as autoridades, foram encontradas marcas de mordida no corpo do mangaká, como são chamados os autores de histórias em quadrinhos japonesas. A suspeita é de que elas tenham sido feitas por tubarões e outros animais marinhos

O carro alugado por Takahashi foi encontrado pelas autoridades a 12 quilômetros de distância de onde o corpo foi achado. O veículo estava estacionado em uma vila rural perto da praia de Onna.