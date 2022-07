EPA Ataque russo atinge centro de Kiev

O governo da Ucrânia vai apresentar um plano de prioridades para a reconstrução do país em evento que reúnem autoridades e chefes da estado na Suíça nesta segunda-feira (04). O evento acontece na cidade de Lugano, no sul do país, e conta com a presença de representantes de dezenas de países, além de várias organizações internacionais e instituições financeiras.

Acredita-se que pelo menos 45 milhões de metros quadrados em zonas residenciais, 256 empresas, 656 instituições médicas e 1.177 instituições de ensino foram danificadas, destruídas ou ocupadas pelas tropas russas. Em mais de quatro meses de guerra, Ucrânia prevê um custo de centenas de bilhões de dólares para a reconstrução do país.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vai participar do encontro de forma remota é já antecipou que será enorme trabalho para reconstruir das áreas atingidas pelas forças russas. "Teremos que libertar mais de 2 mil vilarejos e cidades no leste e sul da Ucrânia”, disse.

Ao todo, cerca de 1.000 pessoas estavam programadas para participar da conferência, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen entre outros chefes de governo e ministros europeus.

Com informações de agências de notícias internacionais*

