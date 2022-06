Wiki Images - 28.06.2022 Cruzeiro Norwegian Sun

O cruzeiro norueguês Norwegian Sun foi obrigado a cancelar uma viagem de nove noites pelo Alasca após colidir com um iceberg, neste sábado. Ninguém ficou ferido durante o acidente, que ficou registrado em uma filmagem feita por um dos passageiros.

Segundo a empresa que opera o cruzeiro, no momento da colisão, o navio estava em meio a uma densa névoa, que reduzia as condições de visibilidade no local. Um passageiro, no entanto, relatou à estação de rádio do Alasca KTOO que a névoa já se dissipara no momento em que o barco encontrou com o iceberg.

"O navio teve uma trepidação forte. Você podia sentir o impacto", disse o americano Jason Newmann, de Atlanta, na Georgia. De acordo com o passageiro, a confirmação de que o barco havia colidido com um iceberg só veio no domingo, após um anúncio do capitão. Após o impacto, o navio retornou para o porto de Juneua, no Alasca. A empresa dona do cruzeiro decidiu cancelar o restante da viagem.

Veja a gravação abaixo:

The NORWEGIAN SUN cruise ship hit an iceberg near Hubbard Glacier on Saturday, June 25. The cruise ship docked in Juneau on Monday. pic.twitter.com/e2rTgY4K5g — GOLDENPROPELLER.COM (@GOLDENPROPELLE1) June 28, 2022

O cruzeiro ia rumo à geleira Hubbard, quando colidiu com um iceberg do tipo growler. Eles são caracterizados por terem pouco mais de um metro de gelo acima da superfície e cerca de 2 metros abaixo dela.

"O navio recebeu autorização da Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras autoridades marítimas locais para retornar a Seattle em velocidade reduzida", disse um porta-voz da Norwegian Cruise Line ao canal de televisão ABC News.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.