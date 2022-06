Atlântida

Citada pela primeira vez por Platão, a ilha de Atlântida sempre foi relacionada aos primeiros povos a habitarem o continente americano. O local teria sido sede de uma antiga civilização que supostamente existiu no Oceano Atlântico, no oeste da Europa e África. No entanto, o pedaço de terra teria submergido há milhares de anos, após um cataclismo geológico. Segundo Platão, no entanto, a ilha teria sido devastada por volta de 9.600 a.C., afundando no mar.