"Estou fazendo de tudo para ser forte pelo meu filho, mas é muito difícil. É muito difícil ver ele chamando pelo pai", disse nas redes sociais a esposa do brasileiro Alexsandro Tonn Loose, de 30 anos, que morreu ao cair de um andaime na Itália. Ele estava em seu primeiro dia de trabalho em uma obra, em Mântua, na Itália.

Na sequência de vídeos publicados no Instagram, Gioissi Silva, de 30 anos, contou ainda que alguns amigos estão se mobilizando para arrecadar dinheiro para o traslado do corpo de Alexsandro ao Brasil. Visivelmente abalada, ela ainda destacou o quanto ele era amoroso com o filho e a família.

"Ele era um pai incrível. Uma pessoa que nunca deixou faltar nada em casa. Sempre muito amoroso com os pais. Ninguém espera isso, ninguém", disse Gioissi, que estava casada há 10 anos com Alexsandro. O casal teve um filho, um menino de quatro anos.

Loose despencou de uma altura de seis metros, na última segunda-feira, em seu primeiro dia de trabalho. O local onde aconteceu o acidente havia ficado fechado por três semanas e as atividades foram retomadas na segunda-feira.

De acordo com o jornal italiano L'Arena, Alexsandro Tonn Loose morreu na hora. Ainda não estão esclarecidas as causas do acidente. Uma investigação foi aberta. Alexsandro é natural do município da Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo, e havia se mudado para a Itália junto com Gioissi e o filho há cerca de três meses. Ele tinha cidadania italiana e foi para o país para exercer a profissão de pedreiro, a mesma do pai e dos quatro irmãos.

Em nota, o Itamaraty disse que está à disposição da família para prestar assistência. Segundo a pasta, quando um brasileiro morre no exterior, os consulados podem prestar orientações gerais aos familiares e cuidar da expedição de documentos.

