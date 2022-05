Reprodução/USGS 26.5.2022 Local do terremoto apontado com uma estrela, em mapa do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (26), o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês) registrou um terremoto de magnitude 7.2 no Peru.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos informou que não há alerta de tsunami no local.

O foco do abalo sísmico foi localizado a uma profundidade de 212 km e o epicentro foi localizado 5,3 quilômetros ao norte de Tirapata, em Puno, e 23,9 quilômetros a oeste-noroeste de Ayaviri, também em Puno.

Região próxima à fronteira com a Bolívia, o centro do terremoto está a uma distância menor da capital boliviana de La Paz, do que da peruana Lima.

Até o momento, não há relatos de danos ou vítimas segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci). O Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu (EMSC) havia classificado o terremoto em magnitude 7 e o Centro Sismológico Nacional do Instituto Geofísico do Peru (IGP) determinou a magnitude em 6,9.

Segundo o IGP, o evento sísmico foi sentido com intensidade maior intensidade em Ayaviri e intensidade média na cidade de Puno e Juliaca, com maior intensidade nas províncias de Melgar, Sandia e Carabaya.

O Centro Regional de Operações de Emergência de Puno (COER) avalia o impacto do terremoto e as brigadas vão ao epicentro do terremoto para monitorar a situação. Autoridades também já alertaram a população para possíveis tremores secundários.

Conforme a agência Andina, o terremoto durou mais de um minuto e também foi sentido em Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua e Apurímac, causando alarme na população. Em Arequipa, o forte abalo obrigou a população a deixar suas casas, mercados e o trânsito foi suspenso.

O gerente de Segurança Cidadã de Arequipa, Octavio Chirinos, informou que agentes estão seguindo para áreas vulneráveis ​​para avaliar possíveis danos do tremor. Em Cusco, o terremoto também alertou a população que saiu às ruas.



O Peru está localizado na área denominada Círculo de Fogo do Pacífico, onde aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial é registrada.

