Santa Fé, Texas, 18 de maio de 2018

Dimitrios Pagourtzis, de 17 anos, atirou contra 20 pessoas em seu colégio do ensino médio em Santa Fé, no Texas. Ele foi preso após o ataque sem direito a fiança. Dois adultos e oito jovens morreram. Pagourtzis era vítima de bullying, mas não tinha antecedentes criminais. Na época, o governador do Texas, Greg Abbott, disse que o único sinal de perigo encontrado era uma foto no perfil do atirador no Facebook em que usava uma camiseta com a frase "Born to kill" (nascido para matar, em português).