Reproducao: Youtube Idosa afirmou que saltar de paraquedas foi assustador

Raymonde Sullivan, uma enfermeira que serviu na linha de frente da Segunda Guerra Mundial ajudando soldados feridos, comemorou seu 100º aniversário saltando de paraquedas de um avião — uma promessa que fez aos amigos e a si mesma caso chegasse aos 100 anos. Segundo ela, os amigos estavam céticos e não acreditavam que Raymonde iria adiante com o prometido.

"Eu nunca tinha feito isso e fiz muitas coisas em 100 anos", afirmou. "Achei que deveria fazê-lo enquanto posso".

Imagens divulgadas pela estação de televisão WPTV , em West Palm Beach, na Flórida, mostram que Raymond saltou do avião com sucesso, presa a um instrutor de paraquedismo, e, dentro de alguns segundos, chegou ao solo em segurança. Mas, apesar disso, ela não pareceu gostar muito da experiência. "Assustadora, eu diria que é", disse.

Questionada se teria coragem de embarcar na aventura novamente, a idosa foi enfática: "Não, não".

