Arquivo Pessoal/Alina Dubeiko Prédio destruído após ataque russo

Seis pessoas morreram e oito ficaram feridas em Lviv, na Ucrânia, após ataque russo com mísseis atingir instalações militares e um ponto de serviço de pneus , nesta segunda-feira (18). As informações foram divulgadas pelo governador regional, Maksym Kozystkiy. De acordo com o governo ucraniano, Lviv tem servido como centro de recepção de pessoas que fogem da violência no norte e leste da Ucrânia, e diferente da maioria das cidades permanecia intocada durante a guerra, que iniciou no dia 24 de fevereiro.

De acordo com a utoridades nas regiões oeste e sul do pais também relataram várias explosões .

Ainda de acordo com as autoridades de Lviv, vários mísseis também teriam atingido áreas próximas a uma estação de trem e outras instalações ferroviárias, interrompendo o tráfego de passageiros no local.

Ataques no leste

As tropas de Vladimir Putin causaram um rastro de destruição nos últimos dias em Kharkiv e Mariupol, grandes cidades no leste da Ucrânia, que são cruciais para o aparente objetivo de Moscou, depois que seu esforço para tomar Kiev, a capital, foi bloqueado há algumas semanas.

Na cidade de Kharkiv, forças russas dispararam contra áreas civis pelo segundo dia consecutivo no domingo.

*(com informações de agências internacionais)