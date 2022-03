3 - Kilauea (Havaí)

Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele se encontra na ilha do Havaí (EUA) e está localizado perto de áreas residenciais. Em 2018, milhares pessoas tiveram de ser retiradas da área pelo despertar do vulcão. No ano passado, ele voltou a dar sinais de erupção, no entanto, suas atividades se concentram na cratera, onde não oferece risco a população.