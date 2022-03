5º - Boeing 747 Dreamlifter

Produzido em 2006, o Dreamlifter é uma versão melhorada do Boeing 747-400. Ele foi construído com o principal objetivo de transportar peças da própria Boeing. A aeronave possui capacidade de 1 840 m³ de carga, 71,6m de comprimento e altura de 21,5 metros. Existem apenas quatro Boeings 747 Dreamlifter no mundo.