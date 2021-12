IAFP Turista busca refúgio em abrigo na ilha Siargao, Filipinas, em 16 de dezembro de 2021

Ao menos 33 pessoas morreram com o supertufão Rai, que atingiu as Filipinas nesta semana . A informação foi passada, neste sábado (18), por autoridades locais que também relataram que houve uma destruição "alarmante" nas ilhas mais afetadas.



Na última quinta-feira (16), o Rai foi classificado como supertufão ao atingir o continente com ventos de 195 km/h. "Tudo voava, era como o fim do mundo", disse Raphy Repdos, operadora de turismo que visitava as Filipinas, à AFP.

Além dos mortos, o supertufão Rai também deixou mais de 300 mil pessoas desabrigadas, já que estas tiveram que fugir de suas casas.

De acordo com a Agência Meteorológica Nacional das Filipinas, o Rai partiu, na sexta-feira (17), em direção do Mar da China Meridional, runmo ao Vietnã.

De acordo com Alberto Bocanegra, chefe da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e da Cruz Vermelha nas Filipinas, "esta é uma das tempestades mais poderosas que já atingiu as Filipinas em dezembro na última década". "As informações e as imagens que recebemos são muito alarmantes", afirmou. Segundo a AFP, mais de 18 mil soldados, policiais, profissionais da guarda costeira e bombeiros trabalham nas buscas e resgates nas regiões mais afetadas pelo supertufão.