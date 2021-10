Pixabay Atentado teve como alvo a vila de Al-Rashad, na província de Diyala

Pelo menos 11 pessoas morreram nesta terça-feira (26) durante um ataque atribuído ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em um vilarejo no leste do Iraque.

De acordo com uma fonte de segurança, o atentado teve como alvo a vila de Al-Rashad, na província de Diyala, "resultando em 11 mortos e 13 feridos".

Uma segunda testemunha, citando a presença de civis entre as vítimas, especificou que este ataque com armas leves foi deflagrado contra uma aldeia que tem entre seus habitantes diversos membros das Forças de Segurança do Iraque.

Até o momento, o grupo jihadista não assumiu a autoria do ataque.