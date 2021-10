Reprodução/ @enedis Tempestade deixa milhares de casas sem luz

A tempestade Aurora atingiu grande parte da França nessa quarta-feira (20) e chegou em Paris nesta quinta (21), além de seus arredores e leste do país. Milhares de casas ficaram sem eletricidade devido às fortes chuvas e ventos. O tráfego ferroviário também foi afetado pela situação.

De acordo com a agência de notícias RFI , cerca de três mil técnicos foram mobilizados e o serviço de emergência da filial da empresa fornecedora de energia, a EDF, também foi acionado.

Moradores registraram o ocorrido nas redes sociais:

Vive l’ouest de la France tempête de fou pic.twitter.com/bHug4Bj93M — fawaz leila (@fawazleila2) October 20, 2021





Na região da Normandia, no norte do país, aproximadamente 80 mil pessoas ficaram sem luz. "Por conta dos fortes ventos, as quedas das árvores estão atrapalhando o tráfego dos trens na região parisiense, na Normandia, no Norte e em Lorraine, no leste do país", disse o ministro francês do Transporte, Jean-Baptiste Djebbari, em suas redes sociais. Cerca de 15 regiões no leste do país ainda estão em alerta amarelo.

Ao todo, 12 regiões no norte da França foram colocadas em alerta laranja para ventos, que podem chegar a até 100 km/h na região parisiense.

Na cidade de Fécamp, em Seine Maritime, no litoral, os ventos chegaram a 173 km/h nessa quarta. A circulação dos trens foi interrompida nas regiões norte, leste e centro, informou a SNCF, empresa ferroviária francesa.

Em Paris, quedas de árvores também deixaram o tráfego parcialmente interrompido. A tempestade também atrapalhou a circulação de trens de longa distância, além de arrancar telhados de várias residências.

💨 La tempête Aurore touche un grand quart nord-ouest de la France. De violentes rafales soufflent sur Paris ! On a relevé aussi 108 km/h à Orléans. (via @LaurentKolb ) pic.twitter.com/cs6WPQUCiN — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2021





Um mini tornado também foi registrado na cidade de Plozévet, com ventos atingindo 140 km/h

A rádio francesa France Bleu informou que não há mais regiões em alerta laranja. De acordo com a Météo France, a tempestade agora deve chegar à Alemanha.