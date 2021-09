Impacto econômico

A rede de noticiários realizou uma estimativa dos custos dos atentados: US$ 500 mil para a execução do plano terrorista; US$ 123 bilhões pela falta das Torres Gêmeas e dos aviões que colidiram nos prédios; US$ 60 bilhões em danos estruturais nos prédios do entorno; US$ 40 bilhões no pacote anti-terrorismo aprovado pelo Congresso norte-americano; US$ 15 bilhões para novas adaptações de segurança nas aeronaves; e US$ 9.3 bilhões em indenizações pelos ataques terroristas;