Unsplash Brasil é um dos países mais vulneráveis aos eventos extremos do planeta

Dos 5,5 mil municípios brasileiros, 93% afirmou ter passado por algum tipo de evento climático extremo entre 2021 e 2024. Desse total, 87,5% têm secretaria de meio ambiente, seja exclusiva ou inclusa em outras pastas, mas nem todos têm planos de contingência de danos.

Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais de 2025 (MUNIC 2025), divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instituto questionou as prefeituras brasileiras sobre secas, alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e queimadas para investigar o aumento dos eventos e a gestão de riscos dos municípios.

O estudo revelou que, em comparação a MUNIC 2020, o número de cidades que relatou pelo menos um evento climático extremo subiu de 2.278 (40,9%) para 5.186 (93%), um aumento de 2.908 cidades ou de aproximadamente 128%.





Enchentes e alagamentos tiveram maior aumento percentual

A MUNIC analisa indicadores de secas, enchentes, alagamentos, enxurradas, deslizamentos e queimadas, conforme a declaração dos municípios. A edição de 2025 mostrou que todos os tipos de desastres tiveram aumento desde 2020.

Em números absolutos, a seca atingiu 3.289 (59%) municípios em 2025, ante 2.916 (53,4%) em 2020. Já as enchentes passaram de 1.792 (32,8%) para 2.363 (42,4%). Os alagamentos foram o evento com maior avanço em pontos percentuais, saindo de 1.994 (35,8%) cidades em 2020 para 2.758 (49,5%) em 2025.

Enxurradas e inundações bruscas passaram de 1.744 (31,3%) para 2.423 (43,5%) municípios, um acréscimo de 679 cidades. Os deslizamentos subiram de 953 (17,1%) para 1.404 (25,2%), aumento de 451 municípios.

As queimadas foram investigadas pela primeira vez na MUNIC 2025, então não há comparação de aumento em relação à pesquisa anterior. No total, elas atingiram 2.529 municípios, ou 45,4%.

Planos contingência de danos

Apesar da ampla exposição aos eventos extremos, a pesquisa indica que o planejamento municipal ainda é limitado. Entre os 3.289 municípios que declararam ter sido atingidos pela seca em 2025, 1.300 (39,5%) informaram possuir plano de contingência e/ou prevenção para o problema.

Para enchentes ou inundações, 38,7% dos municípios declararam dispor de plano de contingência. Já 32,8% afirmaram ter planejamento para deslizamentos ou escorregamentos de encostas. Sobre os efeitos do El Niño , 32,9% das cidades informaram possuir algum plano de contingência ou prevenção.