Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula (PT) na COP 31, na Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (12), que “nenhum país tem mais autoridade que o Brasil” para discutir e liderar a agenda climática internacional. A declaração foi feita durante um encontro com representantes de organizações da sociedade civil brasileira e internacional, na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Ao defender o protagonismo brasileiro nas negociações climáticas, Lula destacou as iniciativas apresentadas pelo país para enfrentar o aquecimento global, especialmente os chamados mapas do caminho para a transição energética e o combate ao desmatamento. Segundo o presidente, o Brasil tem condições de cobrar compromissos de outras nações porque também apresentou propostas e resultados na área ambiental.

Durante a conversa, Lula também pediu que os brasileiros participem dos compromissos internacionais sem se sentirem inferiores. “Nenhum brasileiro precisa ir de cabeça baixa para esses eventos. Vocês têm que andar de cabeça erguida. O Brasil vai se tornar o país mais sério nesta questão do meio ambiente”, afirmou.

O presidente ainda reforçou que o compromisso brasileiro de zerar o desmatamento não é uma resposta à cobrança internacional, mas uma decisão assumida pelo próprio país. “Nós não estamos brincando. O nosso compromisso de desmatamento zero não é com o mundo que nós fizemos. Foi com a nossa consciência e o nosso compromisso com o Brasil”, declarou.

Lula também relembrou sua participação na COP de Copenhague, em 2009, e criticou a falta de cumprimento de promessas de financiamento climático feitas por países desenvolvidos. Ele citou o compromisso de mobilizar US$ 100 bilhões anuais para apoiar nações em desenvolvimento, estabelecido para 2020, mas que só começou a ser cumprido em 2022.

“Parecia uma coisa fantasiosa dos países ricos desfilando e prometendo dinheiro. Mas esse dinheiro nunca vinha”, afirmou.





Mapas do caminho na COP31

A declaração desta quinta-feira ocorre um dia depois de Lula cobrar maior comprometimento internacional com o enfrentamento da crise climática durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP31. Na ocasião, o presidente defendeu a continuidade das iniciativas apresentadas pelo Brasil na COP30, realizada em Belém, em 2025.

Entre elas estão os mapas do caminho para orientar a transição para longe dos combustíveis fósseis, interromper e reverter o desmatamento até 2030 e implementar o financiamento climático previsto no Mapa de Baku a Belém, que estabelece a necessidade de mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 para países em desenvolvimento.

Os documentos foram apresentados na terça-feira (10), em Antália, com a participação do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e de representantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Na quarta-feira (11), Lula também criticou o enfraquecimento da agenda ambiental em fóruns internacionais, como o G7 e o G20. Segundo ele, as discussões sobre mudanças climáticas perderam espaço para temas como conflitos armados, tarifas comerciais e segurança energética.

O presidente encerra sua participação na COP31 nesta quinta-feira. Depois, seguirá para as Filipinas, onde tem uma visita de Estado prevista para sábado (14).