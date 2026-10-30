Isabela Kassow Praia de Atafona

Na cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro, a praia de Atafona sofre com o aumento do nível do mar desde a década de 1970. Localizada na margem sul da foz do Rio Paraíba do Sul, a praia fica em uma região de delta e vive uma crise ambiental e urbana provocada pela erosão costeira, que é intensificada pelo avanço das águas e pela crise climática.

Por ano, a linha da praia recua a uma média de quatro a cinco metros e, desde os primeiros registros em meados de 1970, mais de 200 edificações e cerca de 12 quarteirões já foram completamente destruídos e engolidos pelo oceano. Como consequência, moradores precisam ser deslocados, a infraestrutura da cidade é comprometida, o acesso à praia é perdido e a água potável da cidade fica salgada.

Em junho deste ano, a ONU lançou a Terceira Avaliação Global dos Oceanos, que analisa a situação dos oceanos e traz projeções para o futuro. Segundo o levantamento, pelo menos 1 em cada 10 pessoas (cerca de 770 milhões de pessoas) estão sujeitas a sofrer as consequências do avanço do nível do mar. Além disso, uma das projeções aponta que pelo menos 1,2 bilhão de pessoas podem ser deslocadas até 2050.

Elizabeth Serra é psicanalista, tem 78 anos e é presidente da ONG SOS Atafona. Ela frequenta a praia desde os 7 anos de idade e guarda memórias de quando a dinâmica da orla era totalmente diferente. A rua onde mora era conhecida como "Rua da Caixa d'Água", por conta de uma grande caixa d'água e uma estrutura com cisterna que serviam de ponto turístico. Devido ao avanço das ondas e ao risco de desabamento, a estrutura precisou ser demolida e o nome da rua foi alterado, já que o oceano passou a ocupar esse lugar.

É um pouco esquisito, mas era uma Caixa d’Água muito grande, ponto de referência aqui e que hoje já não existe mais. Também me lembro de quando era menina e ia brincar de escorregar nas dunas de areia, ia de barco até uma ilha perto da foz, mas nada disso perdurou. Hoje, as dunas estão gigantescas e a ilha desapareceu, foi engolida pelo mar Elizabeth Serra, presidente do SOS Atafona





































Mas o que acontece em Atafona?



O avanço das águas em Atafona não acontece porque o nível do mar esteja subindo mais lá do que no resto do planeta, mas sim devido a um processo local de erosão costeira, que é intensificado pela crise climática.

Historicamente, a orla do delta foi construída pelo equilíbrio entre o sedimento trazido pelo rio e a força das ondas do mar. Contudo, devido a barragens (como a de Santa Cecília, em 1953), transposições para o Sistema Guandu e captações ao longo da bacia, a vazão do rio diminuiu cerca de 30% no último século (e até 44% no trecho da barragem). Sem força e volume de água doce, o rio deixa de transportar sedimentos para a praia e perde a capacidade de conter o oceano, fazendo com que as ondas vençam a disputa.

A redução da faixa de areia também modifica a paisagem da região. Com a erosão, grandes volumes de sedimentos ficam expostos à ação dos ventos. A areia é transportada em direção ao continente e se acumula, formando dunas que podem chegar a 12 metros de altura. Segundo Thaís Baptista, professora e pesquisadora do departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF), essas formações avançam sobre ruas e residências a uma velocidade de aproximadamente 3 metros por ano, dificultando inclusive o acesso dos moradores à praia.

Thaís Baptista Mapeamento das dunas de atafona feito pela professora Thaís Baptista









A salinização da água é outra consequência do desequilíbrio. Com a diminuição da vazão do Rio Paraíba do Sul, a água doce perde força para conter a entrada do mar no estuário. Com isso, a água salgada alcança áreas de captação e lençóis freáticos utilizados pela população, comprometendo o abastecimento.

Elizabeth relata que o problema já faz parte do cotidiano de quem vive na região. “A salinização da água é o maior problema visível para quem não mora à beira-mar. A água fica salgada. O mar está entrando, a água está entrando. O rio não segura”, afirma.

Além disso, a elevação global do nível do mar funciona como um catalisador desse contexto. A pesquisadora Thaís explica que o delta de Atafona já passou por fases erosivas naturais nos últimos 5.500 anos, mas ressalta que o cenário atual é sem precedentes pela soma da intervenção humana na bacia hidrográfica com as mudanças climáticas globais.

“Por dados de geocronologia, a gente já mapeou fases erosivas que já aconteceram várias vezes nos últimos milênios . Só que essa erosão costeira atual realmente não pode ser comparada às antigas, porque agora a gente tem esse efeito do cenário da mudança climática global, do aumento do nível do mar”, explica.

De acordo com o relatório da ONU, a taxa de elevação média do nível do mar cresceu mais de 50% em quatro anos, subindo de 3,2 mm por ano para 4,3 mm por ano. Somente entre entre 2014 e 2023, a média anual atingiu 4,7 mm, e em 2024 chegou ao recorde de 5,9 mm. Áreas baixas, fozes de rios e deltas, como o de Atafona, estão na linha de frente dos lugares que podem sofrer mais impactos.

Conteúdo gerado por IA Avanço do mar e erosão costeira em Atafona (RJ)





As projeções do aumento do nível do mar

Eduardo Siegle, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), explica que a elevação do oceano é impulsionada pela expansão térmica da água e o derretimento de geleiras e calotas polares.

Segundo ele, os oceanos têm capacidade para absorver cerca de 90% do excesso de calor do planeta. “Quando há um aumento na temperatura, a água se expande. A água mais quente ocupa um volume maior do que água mais fria. Isso está diretamente relacionado com o aquecimento do planeta”, explica.

Além disso, a elevação do nível do mar não acontece de maneira uniforme em todo o planeta. Correntes marítimas, ventos e mudanças na atração gravitacional exercida pelas grandes massas de gelo influenciam a distribuição da água pelos oceanos. Segundo Siegle, as calotas polares exercem uma força de atração sobre as águas próximas. Quando perdem massa com o derretimento, essa força diminui, fazendo com que parte da água se redistribua para outras regiões.

A ONU projeta dois cenários diferentes sobre o aumento do nível do mar. No cenário otimista, em que as emissões foram reduzidas drasticamente, o oceano deve subir até 0,55 metro até 2100. No pior cenário, caso as emissões de gases na atmosfera sejam mantidas nos padrões atuais, a elevação ultrapassa 1 metro. Existe, ainda, um outro cenário, de menor probabilidade de maior impacto, em que o aumento pode chegar a quase 2 metros até 2100.

Parte dessa elevação já é inevitável. Eduardo explica que cortar todas as emissões hoje não interrompe o aumento do nível do mar. "Mesmo se a gente cortasse tudo hoje, o nível do mar tem uma inércia muito grande e esse calor que foi absorvido e ainda está sendo absorvido pelos oceanos vai continuar por séculos ainda a causar a elevação do nível do mar e as camadas de gelo vão continuar derretendo por um bom tempo [...] Mas temos que cortar, é claro, para reduzir no futuro a esse aumento”.

O que pode ser feito pelo planeta e por Atafona?

Para conter o avanço do mar em escala global, o s especialistas apontam que a redução das emissões de gases de efeito estufa como medida fundamental. Embora parte da elevação já seja inevitável devido ao calor acumulado nos oceanos e ao derretimento das geleiras, diminuir as emissões pode desacelerar esse processo e evitar cenários ainda mais graves.

No litoral, a resposta também passa pela adaptação das cidades. O oceanógrafo Eduardo Siegle defende a recuperação de barreiras naturais, como manguezais, dunas e recifes, que ajudam a reduzir a força das ondas e proteger a costa.

A melhor forma de proteção para efeitos dessas mudanças no nível do mar [...] é o ambiente natural. Quanto mais natural o ambiente for, mais ele consegue proteger a região costeira. Usar soluções baseadas na natureza pode ser uma boa opção quando a gente consegue restaurar os ambientes como manguezais, dunas ou recife de coral, que são barreiras naturais contra erosão e tempestades Eduardo Siegle, oceanógrafo





Em Atafona, uma das alternativas estudadas é o chamado engordamento da praia, que consiste em repor artificialmente a areia perdida pela erosão. A pesquisadora Thaís Baptista considera a técnica uma possibilidade, mas ressalta que o custo é alto e que a intervenção precisaria de manutenção frequente, devido à dinâmica intensa do estuário. A especialista também defende evitar obras que possam agravar o problema em trechos vizinhos.

Outra medida apontada por Siegle é o recuo planejado de construções e moradores que ocupam áreas sujeitas à dinâmica natural da costa. Para ele, a adaptação exige reconhecer que algumas regiões não oferecem condições para a permanência de estruturas urbanas a longo prazo.

Enquanto as soluções definitivas não avançam, a ONG SOS Atafona, presidida por Elizabeth, atua na mobilização dos moradores e na defesa ambiental da região. O grupo reúne voluntários de diferentes áreas, acompanha medidas do poder público e recorre à Justiça para cobrar ações de proteção. Entre as iniciativas está a luta contra o tráfego de veículos na faixa de areia, que ameaça a vegetação de restinga e áreas de desova de tartarugas.

Para Elizabeth, a situação de Atafona não deve ser tratada como uma consequência inevitável da natureza. “Aqui tem aquele raciocínio de que o mar está tomando o que é dele, como se o mar tivesse esse poder de reflexão. Não é, o mar não raciocina, não existe isso, isso é obra humana”