Na cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro, a praia de Atafona sofre com o aumento do nível do mar desde a década de 1970. Localizada na margem sul da foz do Rio Paraíba do Sul, a praia fica em uma região de delta e vive uma crise ambiental e urbana provocada pela erosão costeira, que é intensificada pelo avanço das águas e pela crise climática.
Por ano, a linha da praia recua a uma média de quatro a cinco metros e, desde os primeiros registros em meados de 1970, mais de 200 edificações e cerca de 12 quarteirões já foram completamente destruídos e engolidos pelo oceano. Como consequência, moradores precisam ser deslocados, a infraestrutura da cidade é comprometida, o acesso à praia é perdido e a água potável da cidade fica salgada.
Em junho deste ano, a ONU lançou a Terceira Avaliação Global dos Oceanos, que analisa a situação dos oceanos e traz projeções para o futuro. Segundo o levantamento, pelo menos 1 em cada 10 pessoas (cerca de 770 milhões de pessoas) estão sujeitas a sofrer as consequências do avanço do nível do mar. Além disso, uma das projeções aponta que pelo menos 1,2 bilhão de pessoas podem ser deslocadas até 2050.
Elizabeth Serra é psicanalista, tem 78 anos e é presidente da ONG SOS Atafona. Ela frequenta a praia desde os 7 anos de idade e guarda memórias de quando a dinâmica da orla era totalmente diferente. A rua onde mora era conhecida como "Rua da Caixa d'Água", por conta de uma grande caixa d'água e uma estrutura com cisterna que serviam de ponto turístico. Devido ao avanço das ondas e ao risco de desabamento, a estrutura precisou ser demolida e o nome da rua foi alterado, já que o oceano passou a ocupar esse lugar.
É um pouco esquisito, mas era uma Caixa d’Água muito grande, ponto de referência aqui e que hoje já não existe mais. Também me lembro de quando era menina e ia brincar de escorregar nas dunas de areia, ia de barco até uma ilha perto da foz, mas nada disso perdurou. Hoje, as dunas estão gigantescas e a ilha desapareceu, foi engolida pelo mar Elizabeth Serra, presidente do SOS Atafona
Mas o que acontece em Atafona?
O avanço das águas em Atafona não acontece porque o nível do mar esteja subindo mais lá do que no resto do planeta, mas sim devido a um processo local de erosão costeira, que é intensificado pela crise climática.
Historicamente, a orla do delta foi construída pelo equilíbrio entre o sedimento trazido pelo rio e a força das ondas do mar. Contudo, devido a barragens (como a de Santa Cecília, em 1953), transposições para o Sistema Guandu e captações ao longo da bacia, a vazão do rio diminuiu cerca de 30% no último século (e até 44% no trecho da barragem). Sem força e volume de água doce, o rio deixa de transportar sedimentos para a praia e perde a capacidade de conter o oceano, fazendo com que as ondas vençam a disputa.
A redução da faixa de areia também modifica a paisagem da região. Com a erosão, grandes volumes de sedimentos ficam expostos à ação dos ventos. A areia é transportada em direção ao continente e se acumula, formando dunas que podem chegar a 12 metros de altura. Segundo Thaís Baptista, professora e pesquisadora do departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF), essas formações avançam sobre ruas e residências a uma velocidade de aproximadamente 3 metros por ano, dificultando inclusive o acesso dos moradores à praia.
A salinização da água é outra consequência do desequilíbrio. Com a diminuição da vazão do Rio Paraíba do Sul, a água doce perde força para conter a entrada do mar no estuário. Com isso, a água salgada alcança áreas de captação e lençóis freáticos utilizados pela população, comprometendo o abastecimento.
Elizabeth relata que o problema já faz parte do cotidiano de quem vive na região. “A salinização da água é o maior problema visível para quem não mora à beira-mar. A água fica salgada. O mar está entrando, a água está entrando. O rio não segura”, afirma.
Além disso, a elevação global do nível do mar funciona como um catalisador desse contexto. A pesquisadora Thaís explica que o delta de Atafona já passou por fases erosivas naturais nos últimos 5.500 anos, mas ressalta que o cenário atual é sem precedentes pela soma da intervenção humana na bacia hidrográfica com as mudanças climáticas globais.
“Por dados de geocronologia, a gente já mapeou fases erosivas que já aconteceram várias vezes nos últimos milênios . Só que essa erosão costeira atual realmente não pode ser comparada às antigas, porque agora a gente tem esse efeito do cenário da mudança climática global, do aumento do nível do mar”, explica.
De acordo com o relatório da ONU, a taxa de elevação média do nível do mar cresceu mais de 50% em quatro anos, subindo de 3,2 mm por ano para 4,3 mm por ano. Somente entre entre 2014 e 2023, a média anual atingiu 4,7 mm, e em 2024 chegou ao recorde de 5,9 mm. Áreas baixas, fozes de rios e deltas, como o de Atafona, estão na linha de frente dos lugares que podem sofrer mais impactos.
As projeções do aumento do nível do mar
Eduardo Siegle, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), explica que a elevação do oceano é impulsionada pela expansão térmica da água e o derretimento de geleiras e calotas polares.
Segundo ele, os oceanos têm capacidade para absorver cerca de 90% do excesso de calor do planeta. “Quando há um aumento na temperatura, a água se expande. A água mais quente ocupa um volume maior do que água mais fria. Isso está diretamente relacionado com o aquecimento do planeta”, explica.
Além disso, a elevação do nível do mar não acontece de maneira uniforme em todo o planeta. Correntes marítimas, ventos e mudanças na atração gravitacional exercida pelas grandes massas de gelo influenciam a distribuição da água pelos oceanos. Segundo Siegle, as calotas polares exercem uma força de atração sobre as águas próximas. Quando perdem massa com o derretimento, essa força diminui, fazendo com que parte da água se redistribua para outras regiões.
A ONU projeta dois cenários diferentes sobre o aumento do nível do mar. No cenário otimista, em que as emissões foram reduzidas drasticamente, o oceano deve subir até 0,55 metro até 2100. No pior cenário, caso as emissões de gases na atmosfera sejam mantidas nos padrões atuais, a elevação ultrapassa 1 metro. Existe, ainda, um outro cenário, de menor probabilidade de maior impacto, em que o aumento pode chegar a quase 2 metros até 2100.
Parte dessa elevação já é inevitável. Eduardo explica que cortar todas as emissões hoje não interrompe o aumento do nível do mar. "Mesmo se a gente cortasse tudo hoje, o nível do mar tem uma inércia muito grande e esse calor que foi absorvido e ainda está sendo absorvido pelos oceanos vai continuar por séculos ainda a causar a elevação do nível do mar e as camadas de gelo vão continuar derretendo por um bom tempo [...] Mas temos que cortar, é claro, para reduzir no futuro a esse aumento”.
O que pode ser feito pelo planeta e por Atafona?
Para conter o avanço do mar em escala global, o s especialistas apontam que a redução das emissões de gases de efeito estufa como medida fundamental. Embora parte da elevação já seja inevitável devido ao calor acumulado nos oceanos e ao derretimento das geleiras, diminuir as emissões pode desacelerar esse processo e evitar cenários ainda mais graves.
No litoral, a resposta também passa pela adaptação das cidades. O oceanógrafo Eduardo Siegle defende a recuperação de barreiras naturais, como manguezais, dunas e recifes, que ajudam a reduzir a força das ondas e proteger a costa.
A melhor forma de proteção para efeitos dessas mudanças no nível do mar [...] é o ambiente natural. Quanto mais natural o ambiente for, mais ele consegue proteger a região costeira. Usar soluções baseadas na natureza pode ser uma boa opção quando a gente consegue restaurar os ambientes como manguezais, dunas ou recife de coral, que são barreiras naturais contra erosão e tempestades Eduardo Siegle, oceanógrafo
Em Atafona, uma das alternativas estudadas é o chamado engordamento da praia, que consiste em repor artificialmente a areia perdida pela erosão. A pesquisadora Thaís Baptista considera a técnica uma possibilidade, mas ressalta que o custo é alto e que a intervenção precisaria de manutenção frequente, devido à dinâmica intensa do estuário. A especialista também defende evitar obras que possam agravar o problema em trechos vizinhos.
Outra medida apontada por Siegle é o recuo planejado de construções e moradores que ocupam áreas sujeitas à dinâmica natural da costa. Para ele, a adaptação exige reconhecer que algumas regiões não oferecem condições para a permanência de estruturas urbanas a longo prazo.
Enquanto as soluções definitivas não avançam, a ONG SOS Atafona, presidida por Elizabeth, atua na mobilização dos moradores e na defesa ambiental da região. O grupo reúne voluntários de diferentes áreas, acompanha medidas do poder público e recorre à Justiça para cobrar ações de proteção. Entre as iniciativas está a luta contra o tráfego de veículos na faixa de areia, que ameaça a vegetação de restinga e áreas de desova de tartarugas.
Para Elizabeth, a situação de Atafona não deve ser tratada como uma consequência inevitável da natureza. “Aqui tem aquele raciocínio de que o mar está tomando o que é dele, como se o mar tivesse esse poder de reflexão. Não é, o mar não raciocina, não existe isso, isso é obra humana”