O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (23), durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, um investimento inicial de US$ 1 bilhão do Brasil no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forest Forever Facility – TFFF).

O fundo é um mecanismo financeiro global criado em 2023, durante a COP28 em Dubai, com o objetivo de remunerar países em desenvolvimento que mantenham suas florestas tropicais úmidas preservadas.

O TFFF mobiliza recursos de investidores públicos e privados. Parte dos lucros obtidos com o capital investido é direcionada aos países tropicais com base na área de floresta preservada, monitorada por satélite e sensoriamento remoto.

Cada país recebe US$ 4 por hectare preservado por ano, com deduções de US$ 400 a US$ 800 por hectare desmatado. Pelo menos 20% desses recursos devem ser repassados a povos indígenas e comunidades locais que atuam como guardiões das florestas.

O fundo atua de forma complementar a mecanismos existentes, como o REDD+ e créditos de carbono, e se concentra em conservação, prevenção do desmatamento, promoção da bioeconomia e restauração ambiental, alinhando-se às metas do Acordo de Paris e da Convenção sobre Biodiversidade.





Apoio

O TFFF tem recebido apoio de países como Alemanha, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, França, Cingapura e os nove países amazônicos por meio da OTCA.

O lançamento oficial está previsto para a COP30, em Belém, em novembro, com meta de captar até US$ 125 bilhões e gerar US$ 4 bilhões anuais em pagamentos a países tropicais que preservarem suas florestas.